Забарный стал лидером АПЛ по количеству заблокированных ударов

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный вошел в европейскую топ-10 сезона 2023/24 по количеству заблокированных ударов.

В нынешнем сезоне Забарный заблокировал пять ударов. Столько же - у Маттиаса Гинтера из немецкого «Фрайбурга», Стефана Савича из испанского «Атлетико», Бруно Вилсона из португальской «Визелы» и Фали Канде из французского «Меца».

Также Илья Забарный стал единственным представителем Английской Премьер-лиги в этом рейтинге, лидером в котором является Отавио из португальского «Фамалисау» с семью заблокированными ударами.

В нынешнем сезоне в составе «Борнмута» Илья Забарный сыграл два матча.

