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  4. Забарный стал лидером АПЛ по количеству заблокированных ударов
Англия
26 августа 2023, 14:27 |
862
0

Забарный стал лидером АПЛ по количеству заблокированных ударов

Украинец - единственный представитель АПЛ в европейской топ-10 по этому показателю

26 августа 2023, 14:27 |
862
0
Забарный стал лидером АПЛ по количеству заблокированных ударов
ФК Борнмут. Илья Забарный

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный вошел в европейскую топ-10 сезона 2023/24 по количеству заблокированных ударов.

В нынешнем сезоне Забарный заблокировал пять ударов. Столько же - у Маттиаса Гинтера из немецкого «Фрайбурга», Стефана Савича из испанского «Атлетико», Бруно Вилсона из португальской «Визелы» и Фали Канде из французского «Меца».

Также Илья Забарный стал единственным представителем Английской Премьер-лиги в этом рейтинге, лидером в котором является Отавио из португальского «Фамалисау» с семью заблокированными ударами.

В нынешнем сезоне в составе «Борнмута» Илья Забарный сыграл два матча.

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Источник Squawka
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