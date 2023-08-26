ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко по Эвертону отправился в Саутгемптон
Центральный защитник Мэйсон Холгейт перешел на правах аренды на сезон
Футбольный клуб «Саутгемптон» сообщил о подписании Мэйсона Холгейта из «Эвертона» на правах аренды на сезон.
26-летний центральный защитник прошел обучение в академии «Барнсли», перееахл на «Гудисон Парк» в возрасте 18 лет и провел 126 матчей в Премьер-лиге.
Бывший игрок сборной Англии U-21 за свою карьеру также играл на позиции крайнего защитника и в полузащите. Он стал шестым летним приобретением команды Рассела Мартина.
Директор по футболу Джейсон Уилкокс сказал: «Мейсон – игрок, который привносит в нашу команду огромный опыт и лидерство, чей футбольный интеллект позволил ему преуспеть на ряде позиций. Он игрок, который зарекомендовал себя в Премьер-лиге на протяжении многих лет и ранее уже участвовал в чемпионате, поэтому он уже знает дивизион. У него есть все качества, чтобы помочь нам в этом сезоне».
За «Эвертон» выступает украинский футболист Виталий Миколенко. «Саутгемптон» выступает в Чемпионшипе.
Holgate’s here 🔒#SaintsFC is delighted to confirm the loan signing of Mason Holgate:— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 25, 2023
MH 💪 pic.twitter.com/nhOczD48Tj— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 25, 2023
"What do you want from this loan move, Mason?"— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 25, 2023
🗣🙏
📳 1 new message pic.twitter.com/v05UOLVT1a— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 25, 2023
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