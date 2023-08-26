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Англия
26 августа 2023, 05:27 | Обновлено 26 августа 2023, 06:17
91
0

ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко по Эвертону отправился в Саутгемптон

Центральный защитник Мэйсон Холгейт перешел на правах аренды на сезон

26 августа 2023, 05:27 | Обновлено 26 августа 2023, 06:17
91
0
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Миколенко по Эвертону отправился в Саутгемптон
ФК Саутгемптон. Мэйсон Холгейт

Футбольный клуб «Саутгемптон» сообщил о подписании Мэйсона Холгейта из «Эвертона» на правах аренды на сезон.

26-летний центральный защитник прошел обучение в академии «Барнсли», перееахл на «Гудисон Парк» в возрасте 18 лет и провел 126 матчей в Премьер-лиге.

Бывший игрок сборной Англии U-21 за свою карьеру также играл на позиции крайнего защитника и в полузащите. Он стал шестым летним приобретением команды Рассела Мартина.

Директор по футболу Джейсон Уилкокс сказал: «Мейсон – игрок, который привносит в нашу команду огромный опыт и лидерство, чей футбольный интеллект позволил ему преуспеть на ряде позиций. Он игрок, который зарекомендовал себя в Премьер-лиге на протяжении многих лет и ранее уже участвовал в чемпионате, поэтому он уже знает дивизион. У него есть все качества, чтобы помочь нам в этом сезоне».

За «Эвертон» выступает украинский футболист Виталий Миколенко. «Саутгемптон» выступает в Чемпионшипе.

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Мэйсон Холгейт Эвертон Саутгемптон Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник ФК Саутгемптон
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