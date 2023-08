Футболист сборной Испании закончил карьеру в знак протеста против Рубиалиса

Центральный нападающий «Реал Бетиса» Борха Иглесиас заявил, что заканчивает карьеру в сборной Испании.

Таким образом, он хочет выразить протест против президента Федерации футбола Испании Хосе Луиса Рубиалиса, который отказался уходить в отставку после поцелуя с футболисткой сборной Испании Хеннифер Эрмосо.

«Возможность одевать футболку сборной Испании была одним из самых лучших моментов моей карьеры. Я не знаю, собирались ли меня вызвать в сборную, но я принял решение не возвращаться в команду, пока ситуация не изменится и виновный не будет наказан», – написал Борха на своей странице в Twitter.

На счету 30-летнего нападающего 2 игры за национальную сборную.

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.