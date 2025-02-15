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  4. Легенда Барселоны предстанет пред судом из-за обвинений в коррупции
Испания
15 февраля 2025, 14:17 |
1047
0

Легенда Барселоны предстанет пред судом из-за обвинений в коррупции

Жерар Пике вызван на заседание, которое состоится 14 марта

15 февраля 2025, 14:17 |
1047
0
Легенда Барселоны предстанет пред судом из-за обвинений в коррупции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Легендарный футболист испанской «Барселоны» Жерар Пике даст показания в суде по делу о Суперкубке Испании.

Под следствием также находится бывший президент Королевской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес. Прокуратура расследует обвинения в коррупции против функционера по контрактам на строительство, которые были заключены во время его пребывания в RFEF.

Сообщается, что Пике был вызван в суд 14 марта для дачи показаний по делу о Суперкубке со статусом «находится под следствием», а не в качестве свидетеля. Суд также попросил Саудовскую Аравию раскрыть данные о платежах на банковские счета Пике и Рубиалеса, а также о бизнесе бывшего футболиста.

Они якобы были ответственны за организацию сделки и должны были получить комиссию в размере 4 млн евро после организации турнира в Саудовской Аравии. Общая сумма, которая должна была быть выплачена Kosmos (компания Жерара – прим) в ходе сделки, могла вырасти до 40 млн евро. Рубиалес и Пике отрицают свое участие в этих правонарушениях.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Королевская федерация футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес Жерар Пике суд махинации финансы
Николай Титюк Источник: Football Espana
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