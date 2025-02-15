Легенда Барселоны предстанет пред судом из-за обвинений в коррупции

Легендарный футболист испанской «Барселоны» Жерар Пике даст показания в суде по делу о Суперкубке Испании.

Под следствием также находится бывший президент Королевской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес. Прокуратура расследует обвинения в коррупции против функционера по контрактам на строительство, которые были заключены во время его пребывания в RFEF.

Сообщается, что Пике был вызван в суд 14 марта для дачи показаний по делу о Суперкубке со статусом «находится под следствием», а не в качестве свидетеля. Суд также попросил Саудовскую Аравию раскрыть данные о платежах на банковские счета Пике и Рубиалеса, а также о бизнесе бывшего футболиста.

Они якобы были ответственны за организацию сделки и должны были получить комиссию в размере 4 млн евро после организации турнира в Саудовской Аравии. Общая сумма, которая должна была быть выплачена Kosmos (компания Жерара – прим) в ходе сделки, могла вырасти до 40 млн евро. Рубиалес и Пике отрицают свое участие в этих правонарушениях.