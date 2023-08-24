Ливерпуль не собирается продавать Салаха в Аль-Иттихад
Английский клуб не намерен начинать переговоры
Английский «Ливерпуль» не собирается продавать своего форварда Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.
«Ливерпуль» не намерен начинать переговоры по трансферу 31-летнего египтянина. Однако контрактное предложение Салаху от «Аль-Иттихада» остается в силе, но единственны для форварда способ переехать в Саудовскую Аравию — заставить «Ливерпуль» его отпустить.
В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл два матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Liverpool have been clear with Mo Salah and Al Ittihad: no intention to negotiate, he’s considered not for sale 🚨🔴 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023
Al Ittihad astronomical contract bid to Salah remains valid to tempt Mo; but only way would be for Salah to force the move.
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