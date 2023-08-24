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  4. Ливерпуль не собирается продавать Салаха в Аль-Иттихад
Англия
24 августа 2023, 20:37 |
110
0

Ливерпуль не собирается продавать Салаха в Аль-Иттихад

Английский клуб не намерен начинать переговоры

24 августа 2023, 20:37 |
110
0
Ливерпуль не собирается продавать Салаха в Аль-Иттихад
Twitter (Фабрицио Романо). Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» не собирается продавать своего форварда Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» не намерен начинать переговоры по трансферу 31-летнего египтянина. Однако контрактное предложение Салаху от «Аль-Иттихада» остается в силе, но единственны для форварда способ переехать в Саудовскую Аравию — заставить «Ливерпуль» его отпустить.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл два матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник Фабрицио Романо
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