В Саудовской Аравии готовят рекордное предложение Ливерпулю по Салаху

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» нацелился на подписание звездного форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, «Аль-Иттихад» готовит для «Ливерпуля» предложение в размере 90 миллионов евро. Это может стать самым дорогим трансфером в истории чемпионата Саудовской Аравии. Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

За «Аль-Иттихад» уже выступает экс-партнер «Салаха» по «Ливерпулю» Фабиньо, а также такие звезды как Карим Бензема и Нголо Канте.