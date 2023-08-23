В Саудовской Аравии готовят рекордное предложение Ливерпулю по Салаху
Звездный форвард может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде»
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» нацелился на подписание звездного форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
По его информации, «Аль-Иттихад» готовит для «Ливерпуля» предложение в размере 90 миллионов евро. Это может стать самым дорогим трансфером в истории чемпионата Саудовской Аравии. Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
За «Аль-Иттихад» уже выступает экс-партнер «Салаха» по «Ливерпулю» Фабиньо, а также такие звезды как Карим Бензема и Нголо Канте.
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