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  4. В Саудовской Аравии готовят рекордное предложение Ливерпулю по Салаху
Англия
23 августа 2023, 12:19 |
807
1

В Саудовской Аравии готовят рекордное предложение Ливерпулю по Салаху

Звездный форвард может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде»

23 августа 2023, 12:19 |
807
1
В Саудовской Аравии готовят рекордное предложение Ливерпулю по Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» нацелился на подписание звездного форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, «Аль-Иттихад» готовит для «Ливерпуля» предложение в размере 90 миллионов евро. Это может стать самым дорогим трансфером в истории чемпионата Саудовской Аравии. Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

За «Аль-Иттихад» уже выступает экс-партнер «Салаха» по «Ливерпулю» Фабиньо, а также такие звезды как Карим Бензема и Нголо Канте.

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Мохамед Салах Аль-Иттихад Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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