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  4. Вулверхэмптон отклонил предложение Манчестер Сити по Нунесу
Англия
24 августа 2023, 20:10 |
191
0

Вулверхэмптон отклонил предложение Манчестер Сити по Нунесу

«Манчестер Сити» предложил за Матеуса Нунеса 47 миллионов

24 августа 2023, 20:10 |
191
0
Вулверхэмптон отклонил предложение Манчестер Сити по Нунесу
Sky Sports. Матеус Нунес

Западномидлэндский «Вулверхэмптон» отклонил предложение «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Матеуса Нунеса.

Предолжение «Манчестер Сити» за 24-летнего португальца составляло 47 миллионов фунтов. Сейчас «Сити» готовит новое, более высокое предложение.

На полузащитника «Вулверхэмптона» «Манчестер Сити» обратил внимание после того, как не удалось приобрести Лукаса Пакету из «Вест Хэма».

В нынешнем сезоне в составе «Вулв ерхэмптона» Матеуш Нунес сыграл два матча.

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Источник Sky Sports
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