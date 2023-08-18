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  4. Ман Сити не удается подписать звезду АПЛ
Англия
18 августа 2023, 16:01 |
1238
1

Ман Сити не удается подписать звезду АПЛ

Переговоры по Лукасу Пакета заходят в тупик

18 августа 2023, 16:01 |
1238
1
Ман Сити не удается подписать звезду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Трансфер 25-летнего игрока «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити» находится на грани срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока клубы прекратили переговоры по бразильскому атакующему полузащитнику, но информации о полном отказе от Пакета со стороны «горожан» еще не было.

Ранее сообщалось, что Лукас согласовал с манчестерским грандом шестилетний контракт.

Пакета является важным игроком не только для лондонского «Вест Хэма», но и для национальной сборной Бразилии, за которую Лукас уже успел отыграть 42 матча и забить 9 голов.

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Лукас Пакета Манчестер Сити Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Ніякого глухого кута. Просто йде торгівля. Часи такі. Ринок такий, що все в районі 100 млн зараз. А до закриття трансферного вікна ще 2 тижня.
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