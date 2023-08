Ман Сити не удается подписать звезду АПЛ

Трансфер 25-летнего игрока «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити» находится на грани срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока клубы прекратили переговоры по бразильскому атакующему полузащитнику, но информации о полном отказе от Пакета со стороны «горожан» еще не было.

Ранее сообщалось, что Лукас согласовал с манчестерским грандом шестилетний контракт.

Пакета является важным игроком не только для лондонского «Вест Хэма», но и для национальной сборной Бразилии, за которую Лукас уже успел отыграть 42 матча и забить 9 голов.

Lucas Paquetá deal, now on the verge of collapsing. 🚨🔵⛔️🇧🇷 #MCFC



Negotiations currently off between Manchester City and West Ham. pic.twitter.com/uE8LAzGGEc