Ман Сити не удается подписать звезду АПЛ

Трансфер 25-летнего игрока «Вест Хэма» Лукаса Пакета в «Манчестер Сити» находится на грани срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока клубы прекратили переговоры по бразильскому атакующему полузащитнику, но информации о полном отказе от Пакета со стороны «горожан» еще не было.

Ранее сообщалось, что Лукас согласовал с манчестерским грандом шестилетний контракт.

Пакета является важным игроком не только для лондонского «Вест Хэма», но и для национальной сборной Бразилии, за которую Лукас уже успел отыграть 42 матча и забить 9 голов.