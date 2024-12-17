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  4. Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию
Англия
17 декабря 2024, 13:27 |
2107
10

Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию

Украинский вингер сдал позитивный тест на допинг

17 декабря 2024, 13:27 |
2107
10
Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футболист английского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг и может получить длительную дисквалификацию.

В крови 23-летнего украинского вингера нашли запрещенное вещество – в октябре 2024 года была взята проба «А».

Британские журналисты рассказали о том, что украинский футболист временно отстранен от футбола и поэтому пропустил несколько последних матчей «Челси».

Источники сообщают, что Мудрик планирует защищать свою позицию – игрок уверен в том, что не принимал вещество намеренно. По словам людей, знакомых с делом, есть подозрения в саботаже, однако доказать это пока невозможно.

Лондонский «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о начале собственного расследования.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация
Микола Титюк Источник: New York Times
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Комментарии 10
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avk2307
Те саме було з директором з футболу одного відомого клубу і він теж планував от рівно те саме.
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+3
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OLDTROLL
Дауни, які хейтять Мудрика, вам нагадати хто забивав найважливіші м'ячі в останніх матчах за збірну? Чи без Мудрика збірна стане сильнішою? Ви просто моральні уроди!
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+1
New Zealander
То что Мудрик сознательно не принимал допинг это понятно так как кто будет себе самому стрелять в ногу, резать ветку на которой сидишь, зная что на него ожидает так как футболистов проверяют на допинг регулярно а не раз в течении карьеры. Поэтому уверен что в Челси будут винить не Мудрика, а того кто ему это подкинул, будут искать реального виновника
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+1
FunnyCat_____
в качалке чужую баночку с протеином хлебнул?
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0
Sergio
мудрика підставила його безмізкість
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0
mini.f
Конечно Мудрик не виноват, это все происки тех, которым поперек горла гениальность нашего футболиста, будущего обладателя , как минимум, 5-то Золотых мячей. Все прогрессивное человечество планеты Земля резко осуждает провокацию наших недоброжелателей в отношении звезды сборной Украины и требует немедленно прекратить инсинуации в отношении нашего спортсмена. Смерть рашистам!
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-2
Hungarian 4 sticks🤣
Шляпарен очка пидр 👉👌только он мог подставить, обижался на Мудрика он из футболочки десят очки
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-5
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