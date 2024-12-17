Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию

Футболист английского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг и может получить длительную дисквалификацию.

В крови 23-летнего украинского вингера нашли запрещенное вещество – в октябре 2024 года была взята проба «А».

Британские журналисты рассказали о том, что украинский футболист временно отстранен от футбола и поэтому пропустил несколько последних матчей «Челси».

Источники сообщают, что Мудрик планирует защищать свою позицию – игрок уверен в том, что не принимал вещество намеренно. По словам людей, знакомых с делом, есть подозрения в саботаже, однако доказать это пока невозможно.

Лондонский «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о начале собственного расследования.