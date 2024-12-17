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  4. «Бан за тупость». Комментатор отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Англия
17 декабря 2024, 13:19 | Обновлено 17 декабря 2024, 13:42
2410
4

«Бан за тупость». Комментатор отреагировал на допинг-скандал Мудрика

Виталий Волочай не понимает действий футболиста Челси

17 декабря 2024, 13:19 | Обновлено 17 декабря 2024, 13:42
2410
4
«Бан за тупость». Комментатор отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский комментатор Виталий Волочай прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Для фанатов футбола это новая история, для фанатов спорта – далеко не новая. Мельдоний – это чудотворное зелье, которое делает из спортсменов мегачемпионов, считалось в россии в начале нулевых. Именно мельдоний находили у Шараповой и фактически у всех призеров и чемпионов Олимпиады в Сочи, именно вокруг мельдония были построены все схемы подмен допинг-проб в Сочи 2014, о чем был снят не 1 фильм.

Мельдоний – это препарат, который широко используется на россии, и в Украине. Почти 95% случаев допинг-проб на мельдоний - это сюда, на Восточную Европу. Причем 80% – это россия, 15% – Украина, так как у нас, конечно, адептов «совецкой» школы много, и тренеров, которые имеют связи, еще больше, поэтому наши спортсмены допинг жрали не меньше русни.

Спорить о пользе или не пользе мельдония я не буду. То, что его жрала вся русня и что-то там выигрывала в лыжах, мало что доказывает. Но то, что любое обнаружение мельдония - это россия или Украина – здесь неоспоримо.

Мельдоний не может в организм попасть с пищей, мельдоний не может попасть в организм случайно. Мельдоний почти невозможно найти в Британии. Ждем пробу В и расследование, но мельдоний – это п****ц. Я не знаю, что было в голове у того, кто давал Мудрику мельдоний, но если это именно мельдоний – то бан должен быть за тупость, а не только за допинг».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Виталий V1lat Волочай
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Мен Петров
Треба чекати офіційну інформацію від компетентних джерел і потім робити висновки. 
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+1
oldman
Досить цитувати це чмо, яке після 2014 року їздило в москву на всякі замагання.
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0
Demid R
Ну навмисно приймати мілдронат..Це абсурд..І взагалі,щоб навмисно прийняв Мудрик препарат це також не логічно.У нього був довгостроковий і гарний контракт...Оточення також його нічого з цієї ситуації не виграє...Це або дика недбалість або навмисне щось зі сторони невідомої...Тим паче під час матчів збірної...
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0
Saar
Мельдоній. Вже було написано.
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-3
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