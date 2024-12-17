«Бан за тупость». Комментатор отреагировал на допинг-скандал Мудрика

Известный украинский комментатор Виталий Волочай прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Для фанатов футбола это новая история, для фанатов спорта – далеко не новая. Мельдоний – это чудотворное зелье, которое делает из спортсменов мегачемпионов, считалось в россии в начале нулевых. Именно мельдоний находили у Шараповой и фактически у всех призеров и чемпионов Олимпиады в Сочи, именно вокруг мельдония были построены все схемы подмен допинг-проб в Сочи 2014, о чем был снят не 1 фильм.

Мельдоний – это препарат, который широко используется на россии, и в Украине. Почти 95% случаев допинг-проб на мельдоний - это сюда, на Восточную Европу. Причем 80% – это россия, 15% – Украина, так как у нас, конечно, адептов «совецкой» школы много, и тренеров, которые имеют связи, еще больше, поэтому наши спортсмены допинг жрали не меньше русни.

Спорить о пользе или не пользе мельдония я не буду. То, что его жрала вся русня и что-то там выигрывала в лыжах, мало что доказывает. Но то, что любое обнаружение мельдония - это россия или Украина – здесь неоспоримо.

Мельдоний не может в организм попасть с пищей, мельдоний не может попасть в организм случайно. Мельдоний почти невозможно найти в Британии. Ждем пробу В и расследование, но мельдоний – это п****ц. Я не знаю, что было в голове у того, кто давал Мудрику мельдоний, но если это именно мельдоний – то бан должен быть за тупость, а не только за допинг».