Снова. Звездный легионер отстранен от тренировок клуба УПЛ

Конголезский вингер житомирского «Полесья» конголезский вингер Бени Макуана снова отстранен от тренировок со своим нынешним клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист переведен в состав «Полесья» U-19.

Отмечается, что у игрока напряженные отношения с одноклубниками. Большинство партнеров по команде не общаются с ним и даже не здороваются на базе клуба. Причиной такой изоляции называют поведение Бени и понты.

Недавно Макуана пожаловался на температуру 36.7°C и отказался тренироваться. Этот инцидент стал последней каплей.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием.