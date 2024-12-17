Снова. Звездный легионер отстранен от тренировок клуба УПЛ
Бени Макуана переведен в юношескую команду «Полесья»
Конголезский вингер житомирского «Полесья» конголезский вингер Бени Макуана снова отстранен от тренировок со своим нынешним клубом, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний футболист переведен в состав «Полесья» U-19.
Отмечается, что у игрока напряженные отношения с одноклубниками. Большинство партнеров по команде не общаются с ним и даже не здороваются на базе клуба. Причиной такой изоляции называют поведение Бени и понты.
Недавно Макуана пожаловался на температуру 36.7°C и отказался тренироваться. Этот инцидент стал последней каплей.
В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием.
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