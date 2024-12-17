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  4. Снова. Звездный легионер отстранен от тренировок клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 13:52 |
438
0

Снова. Звездный легионер отстранен от тренировок клуба УПЛ

Бени Макуана переведен в юношескую команду «Полесья»

17 декабря 2024, 13:52 |
438
0
Снова. Звездный легионер отстранен от тренировок клуба УПЛ
ФК Полесье. Бени Макуана

Конголезский вингер житомирского «Полесья» конголезский вингер Бени Макуана снова отстранен от тренировок со своим нынешним клубом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист переведен в состав «Полесья» U-19.

Отмечается, что у игрока напряженные отношения с одноклубниками. Большинство партнеров по команде не общаются с ним и даже не здороваются на базе клуба. Причиной такой изоляции называют поведение Бени и понты.

Недавно Макуана пожаловался на температуру 36.7°C и отказался тренироваться. Этот инцидент стал последней каплей.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Бени Макуана Полесье Житомир U-19 ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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