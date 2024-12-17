Вечером 17 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград.

Определяются лучшие футболисты мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Церемония вручения наград ФИФА за 2024 год. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится 17 декабря в 19:00 на официальном сайте ФИФА

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

Дани Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)

Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)

Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен)

Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ / Реал Мадрид)

Ламин Ямал (Испания, Барселона)

Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)

Родри (Испания, Манчестер Сити)

Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

Номинанты на лучшего тренера мужских команд

Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)

Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Луис де ла Фуэнте (Испания, сборная Испании)

Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Хаби Алонсо (Испания, Байер Леверкузен)

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

Андрей Лунин (Украина, Реал Мадрид)

Давид Райя (Испания, Арсенал)

Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Джанлуиджи Доннарумма, (Италия, ПСЖ)

Майк Меньян (Франция, Милан)

Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао)

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин