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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эмерик Ляпорт стал одноклубником Роналду
Саудовская Аравия
24 августа 2023, 16:55 |
417
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эмерик Ляпорт стал одноклубником Роналду

Еще одна звезда уехала в «Аль-Наср»

24 августа 2023, 16:55 |
417
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эмерик Ляпорт стал одноклубником Роналду
ФК Аль-Наср. Эмерик Ляпорт

29-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт официально перешел в саудовский «Аль-Наср».

Клуб заплатит за игрока 30 миллионов евро. Сам Эмерик подписал контракт до 2026 года с зарплатой около 20 миллионов евро в год.

За свой европейский этап карьеры испанский защитник провел 424 игры, в которых забил 23 гола и отдал 10 ассистов. Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл главный еврокубок – Лигу чемпионов, а с национальной сборной Испании взял Лигу наций УЕФА. В общей сложности на его счету 17 трофеев.

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Источник Twitter
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