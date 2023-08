ОФИЦИАЛЬНО. Эмерик Ляпорт стал одноклубником Роналду

29-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт официально перешел в саудовский «Аль-Наср».

Клуб заплатит за игрока 30 миллионов евро. Сам Эмерик подписал контракт до 2026 года с зарплатой около 20 миллионов евро в год.

За свой европейский этап карьеры испанский защитник провел 424 игры, в которых забил 23 гола и отдал 10 ассистов. Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл главный еврокубок – Лигу чемпионов, а с национальной сборной Испании взял Лигу наций УЕФА. В общей сложности на его счету 17 трофеев.

We have officially signed the Spanish star Aymeric Laporte ✍️



Let’s welcome the treble champion & Spain national team defender 🤩#LaporteIsYellow 💛 pic.twitter.com/l3mUdf1rdS