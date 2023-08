Лас-Пальмас арендует полузащитника Манчестер Сити

Испанский «Лас-Пальмас» близок к аренде полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы близки к заключению соглашения. Возможность выкупа 20-летнего Перроне в условиях аренды не предусмотрена и не обсуждалась.

Максимо Перроне пришел в «Манчестер Сити» в январе из «Велес Сарсфилда». Всего в составе английского клуба полузащитник сыграл четыре матча.

Manchester City and Las Palmas are signing documents right now to seal Máximo Perrone loan deal. Official soon. 🟡🌴🇦🇷 #MCFC



No buy option included, it was not even discussed as possibility. City consider Perrone potential big part of future plans. pic.twitter.com/sYW9Yy3mo2