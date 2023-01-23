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Англия
23 января 2023, 21:11 |
1461
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал игрока сборной Аргентины

Максимо Перроне продолжит карьеру в английском гранде

23 января 2023, 21:11 |
1461
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал игрока сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Максимо Перроне

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» официально объявил о подписании 20-летнего аргентинского полузащитника Максимо Перроне.

Контракт с аргентинцем рассчитан на 5.5 лет. Игрок перешел из аргентинского футбольного клуба «Велес Сарсфилд».

Всего за «Велес» Максимо провел 32 матча, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

Также Перроне выступал за молодежные сборные Аргентины. За национальную команду до 16 лет он провел 7 матчей, а до 20 лет – один матч, в котором отметился голом.

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Источник ФК Манчестер Сити
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