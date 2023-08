Джузеппе Маротта рассказал о трансферных планах Интера

На последней пресс-конференции генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о состоянии дел миланского клуба на трансферном рынке.

Алексис Санчес выступал за «Интер» с 2019 по 2022 год. За это время он провел за клуб 109 матчей, забив 20 голов и отдав 23 ассиста. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.

Inter CEO Marotta: "We won't announce Benjamin Pavard as new signing today but… we're in good position" "We're doing our best to sign Pavard, we are ambitious. It's not an illusion, we feel we can make it happen".

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: "Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here".



"Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it's true".