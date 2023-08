Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии

Вчера «Бавария» в первом туре Бундеслиги сезона 2023/2024 на выезде разгромила «Вердер» 4:0. На 74-й минуте вместо Джамала Мусиалы на замену вышел Томас Мюллер.

Таким образом, 33-летний полузащитник начал свой 16-й сезон Бундеслиги в составе «Баварии». Он стал единоличным рекордсменом клуба по этому показателю.

Суммарно Мюллер провел в Бундеслиге 443 матча и забил 144 гола. За предыдущие 15 сезонов он вместе с командой 12 раз становился чемпионом. «Бавария» проигрывала чемпионскую гонку в эпоху Мюллера только «Вольфсьбургу» в 2009 году, а также «Боруссии» Дортмунд в 2011 и 2012 годах.

