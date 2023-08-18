Бавария в гостях без вариантов обыграла Вердер

Мюнхенская «Бавария» в матче первого тура Бундеслиги в Бремене обыграла «Вердер» со счетом 4:0.

Лерой Сане открыл счёт вскоре после начала матча, а в компенсированное время второго тайма он сделал дубль. Еще по одному голу забили новичок «Баварии» Гарри Кейн и заменивший его в конце встречи Матис Тель.

Бундеслига. 1-й тур, 18 августа

Вердер – Бавария – 0:4

Голы: Сане 4, 90+1, Кейн 74, Тель, 90+5.