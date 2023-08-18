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Вердер
18.08.2023 21:30 – FT 0 : 4
Бавария
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Германия
18 августа 2023, 23:40 | Обновлено 18 августа 2023, 23:48
194
0

Бавария в гостях без вариантов обыграла Вердер

Мюнхенцы забили четыре безответных мяча

18 августа 2023, 23:40 | Обновлено 18 августа 2023, 23:48
194
0
Бавария в гостях без вариантов обыграла Вердер
BBC. Гарри Кейн

Мюнхенская «Бавария» в матче первого тура Бундеслиги в Бремене обыграла «Вердер» со счетом 4:0.

Лерой Сане открыл счёт вскоре после начала матча, а в компенсированное время второго тайма он сделал дубль. Еще по одному голу забили новичок «Баварии» Гарри Кейн и заменивший его в конце встречи Матис Тель.

Бундеслига. 1-й тур, 18 августа

Вердер – Бавария – 0:4

Голы: Сане 4, 90+1, Кейн 74, Тель, 90+5.

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Бавария Вердер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Лерой Сане Гарри Кейн Матис Тель
Источник Sport.ua
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