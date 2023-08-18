Германия18 августа 2023, 23:40 | Обновлено 18 августа 2023, 23:48
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Бавария в гостях без вариантов обыграла Вердер
Мюнхенцы забили четыре безответных мяча
18 августа 2023, 23:40 | Обновлено 18 августа 2023, 23:48
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Мюнхенская «Бавария» в матче первого тура Бундеслиги в Бремене обыграла «Вердер» со счетом 4:0.
Лерой Сане открыл счёт вскоре после начала матча, а в компенсированное время второго тайма он сделал дубль. Еще по одному голу забили новичок «Баварии» Гарри Кейн и заменивший его в конце встречи Матис Тель.
Бундеслига. 1-й тур, 18 августа
Вердер – Бавария – 0:4
Голы: Сане 4, 90+1, Кейн 74, Тель, 90+5.
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