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Чемпионат Германии
Вердер
18.08.2023 21:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
18 августа 2023, 19:52 |
165
0

Вердер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 21:30 матч 1-го тура немецкой Бундеслиги

18 августа 2023, 19:52 |
165
0
Вердер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 18 августа, состоится матч стартового тура чемпионата Германии-2023/2024, в котором сыграют «Вердер» и «Бавария».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Бремене, стартовый свисток прозвучит в 21:30.

Вердер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Вердер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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