Германия18 августа 2023, 19:52 |
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Вердер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 августа в 21:30 матч 1-го тура немецкой Бундеслиги
18 августа 2023, 19:52 |
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В пятницу, 18 августа, состоится матч стартового тура чемпионата Германии-2023/2024, в котором сыграют «Вердер» и «Бавария».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Бремене, стартовый свисток прозвучит в 21:30.
Вердер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Вердер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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