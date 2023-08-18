ВИДЕО. Отличный дебют. Гарри Кейн забил первый гол за Баварию

Звездный новичок Баварии Гарри Кейн забил первый гол за команду в своем дебютном матче.

Мюнхенская «Бавария» в поединке 1-го тура Бундеслиги в Бремене обыграла «Вердер» со счетом 4:0.

Лерой Сане оформил дубль. Также отличился Матис Тель, заменивший Кейна в конце встречи.

Бундеслига. 1-й тур, 18 августа

Вердер – Бавария – 0:4

Голы: Сане, 4, 90+1, Кейн, 74, Тель, 90+5.

ВИДЕО: Первый гол Кейна за Баварию