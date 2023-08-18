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Вердер
18.08.2023 21:30 – FT 0 : 4
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18 августа 2023, 23:47 | Обновлено 18 августа 2023, 23:59
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2

ВИДЕО. Отличный дебют. Гарри Кейн забил первый гол за Баварию

В первом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0

18 августа 2023, 23:47 | Обновлено 18 августа 2023, 23:59
605
2
ВИДЕО. Отличный дебют. Гарри Кейн забил первый гол за Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Звездный новичок Баварии Гарри Кейн забил первый гол за команду в своем дебютном матче.

Мюнхенская «Бавария» в поединке 1-го тура Бундеслиги в Бремене обыграла «Вердер» со счетом 4:0.

Лерой Сане оформил дубль. Также отличился Матис Тель, заменивший Кейна в конце встречи.

Бундеслига. 1-й тур, 18 августа

Вердер – Бавария – 0:4

Голы: Сане, 4, 90+1, Кейн, 74, Тель, 90+5.

ВИДЕО: Первый гол Кейна за Баварию

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
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Вердер Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Лерой Сане Матис Тель видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Дебют в бундеслізі, бо взагалі дебют вже був
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0
pol-55
Ще і класний пас до1го голу,і купу корисних ТТД,взагалі по своєму характеру видно що вписався в команду.І ще Тухель весь так засяяв коли Гаррі забив важливий 2гол,після якого Вердер посипався.
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