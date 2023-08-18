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Чемпионат Германии
Вердер
18.08.2023 21:30 - : -
Бавария
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Германия
18 августа 2023, 08:50 |
81
0

Вердер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 18 августа в 21:30 по Киеву

18 августа 2023, 08:50 |
81
0
Вердер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа на «Везерштадион» пройдет матч 1-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Вердер» встретится с «Баварией». Старт поединка намечен на 21:30 по киевскому времени.

Вердер

Команда была вынуждена провести позапрошлый сезон в Бундеслиге 2. Но именно там ее возглавил Оле Вернер, который, во-первых, поднял с ходу музыкантов назад, в элитный дивизион, во-вторых, смог уверенно оставить ее там по итогам 2022/2023, заняв 13-е место. Смущает только то, что мощным был старт, а потом сдали обороты и неожиданно результативный Фюллькруг, и его партнеры, закончив так высоко и комфортно, по сути, за счет старых запасов. Летом, особенно не тратя деньги, получилось неплохо усилиться. Из Фортуны пришел Ковнацки, что был одним из лучших нападающих прошлого розыгрыша Бундеслиги 2. Кроме того, из Ливерпуля в Германии свободным агентом перебрался Набе Кейта, которому точно хочется восстановить свою репутацию после не лучших лет в Англии.

Бавария

Клуб вроде бы получил крайне серьезный звоночек в прошлом сезоне. По большому счету, очередную серебряную салатницу она не завоевала, а де-факто получила в подарок от главного соперника, дортмундской Боруссии. Та лидировала перед последним туром, и, если бы не сдулась в решающем поединке, то заслуженно стала бы чемпионов. Но, укрепив оборону 50-миллионным Кимом и укрепившись за счет конкурентов, бесплатно подписав Геррейру из Боруссии и Лаймера из РБ Лейпциг. Но Тоттенхэм дожали только в прошлую пятницу, и рекордно дорогой Кейн фактически перебирается с английского корабля на немецкий бал. А сезон начали при все еще не восстановившимся Нойере при проданном Зоммере. В Суперкубке и это аукнулось, но 0-3 только таким не объяснить - новый провал при Тухеле.

Статистика личных встреч

Бавария отлично играет с Вердером. Что доказала и в прошлом сезоне - 2 победы, в том числе и 6-1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что победа достанется чемпиону. Но, с учетом проблем в обороне последнего, напрашивается ставка на обе команды забьют (коэффициент - 1,6).

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Бавария Вердер Вердер - Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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