ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла взяла Дзаньоло в аренду на сезон

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло перешел из турецкого «Галатасарая» в английскую «Астон Виллу» на правах аренды на один год.

24-летний итальянец успешно прошел медосмотр, и был подписан контракт.

За аренду игрока клуба из Бирмингема заплатит 3 млн евро. В соглашение внесено право выкупа за 20 млн евро + 7 млн евро бонусами.

За «Галатасарай» с февраля 2023 года Николо Дзаньоло сыграл 12 матчей и забил 5 голов.

"Aston Villa is one of the best teams in England and in the Premier League. I want to play and show my quality."



The first interview with Nicolò Zaniolo. 👊 pic.twitter.com/2PAqYkAkbt