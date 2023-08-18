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Major League Soccer
18 августа 2023, 20:49 | Обновлено 18 августа 2023, 21:14
131
1

Лионель МЕССИ: «Уровень футбола в США вырос за последний год» 

Звезда МЛС оценил уровень американского футбола

18 августа 2023, 20:49 | Обновлено 18 августа 2023, 21:14
131
1
Лионель МЕССИ: «Уровень футбола в США вырос за последний год» 
ESPN.Месси

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси высоко оценил уровень футбола в США.

«Я думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос, это заметно по результатам национальной команды в последнее время. У них была сильная команда на предыдущем чемпионате мира. Американцы все ближе к уровню мексиканского футбола. Кубок лиг это показал, мексиканские клубы не смогли выйти в финал. Все игры были равными, конкурентными.

У меня есть ощущение, что то же самое происходит и в МЛС. В этом турнире каждый может победить, тут равные по уровню команды, дома победить легче, на выезде очень сложно. После первого матча я еще немного узнаю об этом», – сказал аргентинец.

Месси помог своей команде выйти в финал Кубка Лиг, где его коллектив сыграет с командой «Нэшвилл». Аргентинец провел в турнире 6 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник ESPN
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PUMA
Ну в основном игроки сборной США играют в Европе.Так что не понятно каким образом это отражается на МЛС
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