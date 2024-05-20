20 мая в 18:00 первый матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17 против команды Сербии U-17.

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На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют с Сербией, Чехией и Кипром.

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Сербия U-17 – Украина U-17. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Душан Макевич, 2 мин