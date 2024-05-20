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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 18:39 | Обновлено 20 мая 2024, 19:31
275
2

Вице-президент Ворсклы пожаловался на судейство в УПЛ

Олег Лысак недоволен работой судей

20 мая 2024, 18:39 | Обновлено 20 мая 2024, 19:31
275
2
Вице-президент Ворсклы пожаловался на судейство в УПЛ
ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак пожаловался на работу судей в матчах полтавской команды:

«Были ошибки арбитров, которые непосредственно влияли на результаты «Ворсклы». Конечно, все в наших руках и поверьте, что мы жестко и прямо говорим с игроками, с персоналом. Однако что я могу сказать игрокам, когда на 85 минуте, или на 90+15 минуте ставят пенальти. Это также влияет. Это повлияло и на финал Кубка Украины.

Мы спокойно могли закрыть этот чемпионат еще в прошлом туре при счете 2:2 даже. Впрочем, сложилось, как сложилось. Это повлияло на то, в каком психологическом состоянии команда ехала на финал Кубка. Мы констатируем факты. Есть комитет арбитров. Пока я не понимаю, что происходит, как такое может быть вообще, что мы оплачиваем системы VAR, мы делаем все для того, чтобы помочь судьям работать, но происходит откровенно то, что я не хочу комментировать.

Все решения написаны. Они признают ошибки. Значит, есть 2 фактора. Или это намеренно сделано, или мы не соответствуем тем должностям, которые занимаем. Я надеюсь, что будет адекватная реакция со стороны руководства УАФ, потому что я не понимаю, как так может быть. 90% процентов клубов, с которыми я говорил, также недовольны. Мы же понимаем, что весь профессиональный футбол в Украине держится исключительно на клубах. Будем ждать, наблюдать, как эта история в дальнейшем будет развиваться.

Это все влияет. Как можно объективно оценить команду, футболистов, тренерский штаб в таких условиях. Я констатирую факты, которые сам же комитет арбитров описывает».

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Олег Лысак Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига судейство судьи (арбитры)
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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BekXan
А вболівальники не задоволені Лисаком і тією пародією керівництва що в Ворсклі.Бо довели клуб до ручки своїми бовдурськими призначеннями і рішеннями.Понабирали в команду що попало ,мутять свої схеми.
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