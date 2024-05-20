Бенфика начала переговоры по Слюбику

Как стало известно Sport.ua, «Бенфика» начала переговоры с львовским «Рухом» по трансферу защитника молодежной сборной Украины Богдана Слюбика.

Ранее мы сообщали об интересе «орлов» к Слюбику. Теперь дело дошло до переговоров между клубами. Посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.

Рассматривается несколько вариантов потенциального трансфера: часть прав на защитника останется у «Руха», Слюбик еще на год остается в УПЛ на правах аренды или полноценный трансфер. От этого будет зависеть сумма потенциального перехода. Потенциальный трансфер может потянуть от 5 до 10 млн евро.

«Бенфика» очень довольна переходом Анатолия Трубина. Поэтому внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.

Богдан Слюбик в нынешнем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 4 гола. Его контракт с «Рухом» действует до 2027 года.