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Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 12:45 | Обновлено 20 мая 2024, 13:44
1332
1

Бенфика начала переговоры по Слюбику

Португальский гранд интересуется украинским защитником

20 мая 2024, 12:45 | Обновлено 20 мая 2024, 13:44
1332
1
Бенфика начала переговоры по Слюбику
ФК Рух. Богдан Слюбик

Как стало известно Sport.ua, «Бенфика» начала переговоры с львовским «Рухом» по трансферу защитника молодежной сборной Украины Богдана Слюбика.

Ранее мы сообщали об интересе «орлов» к Слюбику. Теперь дело дошло до переговоров между клубами. Посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.

Рассматривается несколько вариантов потенциального трансфера: часть прав на защитника останется у «Руха», Слюбик еще на год остается в УПЛ на правах аренды или полноценный трансфер. От этого будет зависеть сумма потенциального перехода. Потенциальный трансфер может потянуть от 5 до 10 млн евро.

«Бенфика» очень довольна переходом Анатолия Трубина. Поэтому внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.

Богдан Слюбик в нынешнем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 4 гола. Его контракт с «Рухом» действует до 2027 года.

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Богдан Слюбик инсайд Рух Львов Бенфика
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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vitaha33
Я ще минулого року казав, що Динамо просто зобовязане купити Слюбика, тоді ще за смішні гроші. Тепер поїзд поїхаа, аін поїде закордон
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