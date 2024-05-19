Киченок / Като – Сибахара / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии сыграют против тандема Ена Сибахара (Япония) / Ван Синьюй (Китай). Встреча состоится 4-м запуском на корте №2 после матча Эйкери / Нил – Олмос / панова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Сюко Аояма / Людмила Киченок – Эйжа Мухаммад / Альдила Сутджиади.

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