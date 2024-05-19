Киченок / Като – Сибахара / Ван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Страсбурге
19 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция) в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии сыграют против тандема Ена Сибахара (Япония) / Ван Синьюй (Китай). Встреча состоится 4-м запуском на корте №2 после матча Эйкери / Нил – Олмос / панова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Сюко Аояма / Людмила Киченок – Эйжа Мухаммад / Альдила Сутджиади.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса
Николас Харри одолел Томми Пола и поборется за титул с Александром Зверевым