Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дальний удар в девятку. Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов
Молодежные турниры
20 мая 2024, 18:12 | Обновлено 20 мая 2024, 18:15
137
0

Дальний удар в девятку. Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов

Уже на второй минуте стартового матча Евро-2024 U-17 забил Душан Макевич

20 мая 2024, 18:12 | Обновлено 20 мая 2024, 18:15
137
0
Дальний удар в девятку. Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов

20 мая в 18:00 первый матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17 против команды Сербии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют с Сербией, Чехией и Кипром.

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов уже на 2-й мин – Душан Макевич нанес дальний удар в девятку. Это первый гол в турнире.

ГОЛ! 1:0. Душан Макевич, 2 мин

По теме:
Сербия U-17 – Украина U-17. Видео голов и обзор (обновляется)
Состав сборной Украины U-17 на первый матч Евро-2024
ВИДЕО. Украина U-17 провела тренировку и прогулку перед стартом на Евро
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 видео голов и обзор Сербия - Украина сборная Сербии по футболу U-17
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
Футбол | 20 мая 2024, 14:34 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 20 мая 2024, 07:44 1
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком

Тайсон потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков
Футбол | 20.05.2024, 15:50
Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков
Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Бокс | 19.05.2024, 19:17
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Футбол | 20.05.2024, 07:42
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
18.05.2024, 19:02 18
Футбол
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 2
Бокс
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
18.05.2024, 17:12 4
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
20.05.2024, 07:22 3
Бокс
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
20.05.2024, 07:25 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем