Дальний удар в девятку. Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов
Уже на второй минуте стартового матча Евро-2024 U-17 забил Душан Макевич
20 мая в 18:00 первый матч на чемпионате Европы 2024 U-17 проводит юношеская сборная Украины U-17 против команды Сербии U-17.
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На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А под руководством Юрия Мороза сыграют с Сербией, Чехией и Кипром.
Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов уже на 2-й мин – Душан Макевич нанес дальний удар в девятку. Это первый гол в турнире.
ГОЛ! 1:0. Душан Макевич, 2 мин
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