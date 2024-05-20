Сборная Хорватии объявила расширенную заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился с расширенной заявкой команды на Евро-2024. В основной список вошли 9 игроков, еще 9 – в резервном списке.

Заявка сборной Хорватии:

Вратари: Доминик Ливакович (Фенербахче), Ивица Ивушич (Пафос), Недилко Лабрович (Риека);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Иосиф Юранович (Унион), Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), Борна Соса (Аякс), Иосиф Станишич (Байер), Иосиф Шутало (Аякс), Мартин Эрлич (Сассуоло), Марин Понграчич (Лечче);

Полузащитники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Манчестер Сити), Марсело Брозович (Аль-Наср), Марио Пашалич (Аталанта), Никола Влашич (Торино), Ловро Майер (Вольфсбург), Лука Иванушец (Фейеноорд), Лука Сучич (РБ Зальцбург), Мартин Батурина (Динамо Загреб);

Нападающие: Иван Перишич (Хайдук), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко Пьяца (Риека), Анте Будимир (Осасуна), Марко Пашалич (Риека).

Резервный список: Борна Баришич (Рейнджерс), Дуе Чалета-Царь (Лион), Кристиан Якич (Аугсбург), Доминик Котарский (ПАОК), Тони Фрук (Риека), Марин Любичич (ЛАСК), Игорь Матанович (Карлсруэ), Нико Сигур (Хайдук) и Петар Сушич (Динамо Загреб).

Соперниками Хорватии по групповому этапу Евро-2024 будут Испания, Италия и Албания.