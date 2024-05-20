Состав сборной Украины U-17 на первый матч Евро-2024

В 18:00 начнется матч юношеского чемпионата Европы между Сербией U-17 и Украиной U-17. На первую встречу группового этапа наставник Юрий Мороз выбрал такой состав:

Украина U-17: Макаренко, Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук, Оличенко, Драган, Люсин, Бондарь, Богданов, Степанов.

В запасе: Петренко, Рыбак, Сорока, Вакулюк, Данковский, Баршак, Денисов, Попов, Редушко.

Другими соперниками по группе являются Чехия и Кипр. Из группы в плей-офф выйдут две команды.