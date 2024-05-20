Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состав сборной Украины U-17 на первый матч Евро-2024
Молодежные турниры
20 мая 2024, 16:54 | Обновлено 20 мая 2024, 17:29
1143
0

Состав сборной Украины U-17 на первый матч Евро-2024

Команда стартует на турнире матчем против Сербии

20 мая 2024, 16:54 | Обновлено 20 мая 2024, 17:29
1143
0
Состав сборной Украины U-17 на первый матч Евро-2024
УАФ

В 18:00 начнется матч юношеского чемпионата Европы между Сербией U-17 и Украиной U-17. На первую встречу группового этапа наставник Юрий Мороз выбрал такой состав:

Украина U-17: Макаренко, Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук, Оличенко, Драган, Люсин, Бондарь, Богданов, Степанов.

В запасе: Петренко, Рыбак, Сорока, Вакулюк, Данковский, Баршак, Денисов, Попов, Редушко.

Другими соперниками по группе являются Чехия и Кипр. Из группы в плей-офф выйдут две команды.

По теме:
Дальний удар в девятку. Украина U-17 пропустила быстрый гол от сербов
Сербия U-17 – Украина U-17. Видео голов и обзор (обновляется)
Сербия U-17 – Украина U-17. Стартовый матч Евро U-17. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 сборная Сербии по футболу U-17 Сербия - Украина стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20 мая 2024, 07:22 3
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
Бокс | 20 мая 2024, 07:48 6
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться

Фрэнк Уоррен не уверен, что оба боксера захотят выходить на второй бой

Известный промоутер предположил, что Усик может завершить карьеру 
Бокс | 20.05.2024, 12:02
Известный промоутер предположил, что Усик может завершить карьеру 
Известный промоутер предположил, что Усик может завершить карьеру 
Экс-чемпион мира, который хотел победу Фьюри, отреагировал на бой Усика
Бокс | 19.05.2024, 18:05
Экс-чемпион мира, который хотел победу Фьюри, отреагировал на бой Усика
Экс-чемпион мира, который хотел победу Фьюри, отреагировал на бой Усика
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
Футбол | 20.05.2024, 14:33
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
19.05.2024, 16:50 5
Бокс
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
20.05.2024, 07:44 1
Бокс
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
19.05.2024, 06:15 14
Бокс
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
18.05.2024, 19:45 19
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
18.05.2024, 19:29 12
Футбол
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
19.05.2024, 00:01 2
Бокс
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
18.05.2024, 19:02 18
Футбол
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем