Молодежные турниры20 мая 2024, 16:54 | Обновлено 20 мая 2024, 17:29
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Состав сборной Украины U-17 на первый матч Евро-2024
Команда стартует на турнире матчем против Сербии
20 мая 2024, 16:54 | Обновлено 20 мая 2024, 17:29
1143
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В 18:00 начнется матч юношеского чемпионата Европы между Сербией U-17 и Украиной U-17. На первую встречу группового этапа наставник Юрий Мороз выбрал такой состав:
Украина U-17: Макаренко, Шелекета, Третяк, Дигтярь, Стрельчук, Оличенко, Драган, Люсин, Бондарь, Богданов, Степанов.
В запасе: Петренко, Рыбак, Сорока, Вакулюк, Данковский, Баршак, Денисов, Попов, Редушко.
Другими соперниками по группе являются Чехия и Кипр. Из группы в плей-офф выйдут две команды.
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