Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси и Кривцов – в лидерах. Как выглядит турнирная таблица MLS 2024
Major League Soccer
18 мая 2024, 01:50 |
75
0

Месси и Кривцов – в лидерах. Как выглядит турнирная таблица MLS 2024

Цапли занимают первое место в Восточной конференции, в Западной лидирует Реал Солт-Лейк

18 мая 2024, 01:50 |
75
0
Месси и Кривцов – в лидерах. Как выглядит турнирная таблица MLS 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер Майами», за который выступают звездные футболисты Лионель Месси и Луис Суарес, а также украинец Сергей Кривцов, занимает первое место в таблице Восточной конференции Major League Soccer (MLS).

У команды Дэвида Бекхэма в активе 28 очков после 14 сыгранных поединков. У ближайшего преследователя «Цинцинннати» 27 пунктов и 1 сыгранный матч меньше.

В Восточной конференции выступает также «Коламбус Крю», за который играет еще один украинский защитник – Евгений Чеберко. У «бригады» 18 баллов после 12 игр.

В Западной конференции лидирует «Реал Солт-Лейк» (25), вторая – «Миннесота» (21), третий – «Лос-Анджелес» (21).

Каждая команда проведет 34 матча до старта плей-офф. В 1/8 финала плей-офф MLS 2024 выйдут по 7 команда из каждый конференции, а с 1/16 финала участие начнут коллективы, которые займут 8-е и 9-е места.

Таблица MLS (Восточная конференция)

Таблица MLS (Западная конференция)

По теме:
Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за космическую сумму
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Прервалась успешная серия. Заря 10 лет подряд выходила в еврокубки
Major League Soccer (MLS) Интер Майами Реал Солт-Лейк Коламбус Крю Сергей Кривцов Евгений Чеберко Лионель Месси Луис Суарес статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто попадет в еврокубки? Фиорентина и Наполи разошлись миром в Серии A
Футбол | 18 мая 2024, 00:43 0
Кто попадет в еврокубки? Фиорентина и Наполи разошлись миром в Серии A
Кто попадет в еврокубки? Фиорентина и Наполи разошлись миром в Серии A

Команды ведут борьбу за 8-е место, которое дает путевку в Лигу конференций

Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Футбол | 17 мая 2024, 11:01 7
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен

«Барселона» уже в ближайшее время может остаться без тренера

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 17.05.2024, 10:15
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Футбол | 17.05.2024, 11:20
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19
Футбол | 17.05.2024, 18:30
УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19
УАФ изучает драки в матчах Шахтер – Динамо и команд U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
16.05.2024, 13:59 8
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
17.05.2024, 05:51
Бокс
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 45
Футбол
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
16.05.2024, 13:28 12
Футбол
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 27
Футбол
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем