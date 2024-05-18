Месси и Кривцов – в лидерах. Как выглядит турнирная таблица MLS 2024

«Интер Майами», за который выступают звездные футболисты Лионель Месси и Луис Суарес, а также украинец Сергей Кривцов, занимает первое место в таблице Восточной конференции Major League Soccer (MLS).

У команды Дэвида Бекхэма в активе 28 очков после 14 сыгранных поединков. У ближайшего преследователя «Цинцинннати» 27 пунктов и 1 сыгранный матч меньше.

В Восточной конференции выступает также «Коламбус Крю», за который играет еще один украинский защитник – Евгений Чеберко. У «бригады» 18 баллов после 12 игр.

В Западной конференции лидирует «Реал Солт-Лейк» (25), вторая – «Миннесота» (21), третий – «Лос-Анджелес» (21).

Каждая команда проведет 34 матча до старта плей-офф. В 1/8 финала плей-офф MLS 2024 выйдут по 7 команда из каждый конференции, а с 1/16 финала участие начнут коллективы, которые займут 8-е и 9-е места.

Таблица MLS (Восточная конференция)

Таблица MLS (Западная конференция)