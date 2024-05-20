Лидер Байера признан MVP сезона в Бундеслиге
Награда досталась Флориану Вирцу
Бундеслига официально объявила о том, что лучшим игроком чемпионата Германии сезона 2023/2024 был признан атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц.
В нынешнем сезоне 21-летний талант провел за «Байер» 32 матча в Бундеслиге и отличился в них 11 голами и 12 ассистами. Это помогло леверкузенскому клубу впервые в истории стать чемпионом Германии, не проиграв при этом ни одного матча в сезоне.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» собирается подписать Вирца летом 2025 года вместе с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо.
Presenting your #Bundesliga PLAYER OF THE SEASON... who else but Florian Wirtz!🥳😍#BundesligaPOTM | @EASPORTSFC | @bayer04fussball pic.twitter.com/f81WuM2l7b— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 20, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон уверен, что все делал правильно в первом бою, но был недостаточно сфокусирован
Команда Юрия Мороза начнет поединком против Сербии