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  4. Лидер Байера признан MVP сезона в Бундеслиге
Германия
20 мая 2024, 18:01 |
174
0

Лидер Байера признан MVP сезона в Бундеслиге

Награда досталась Флориану Вирцу

20 мая 2024, 18:01 |
174
0
Лидер Байера признан MVP сезона в Бундеслиге
ФК Байер. Флориан Вирц

Бундеслига официально объявила о том, что лучшим игроком чемпионата Германии сезона 2023/2024 был признан атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц.

В нынешнем сезоне 21-летний талант провел за «Байер» 32 матча в Бундеслиге и отличился в них 11 голами и 12 ассистами. Это помогло леверкузенскому клубу впервые в истории стать чемпионом Германии, не проиграв при этом ни одного матча в сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» собирается подписать Вирца летом 2025 года вместе с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо.

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Флориан Вирц Байер Бундеслига
Олег Дидух Источник: Официальный сайт Бундеслиги
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