Тренер забраковал. Ливерпуль отказался от звездного подписания

Нидерланкский защитник «Байера» Джереми Фримпонг не станет игроком «Ливерпуля», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний защитник впечатляет своей игрой и развитием руководство английского клуба. но он не станет частью проекта Арне Слота в ближайшее время по причине того, что нидерландский коуч отдает предпочтений классическим фланговым защитникам.

Арне не видит Джереми в его нынешней системе в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил сумасшедшую зарплату своему лидеру.