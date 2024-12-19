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Англия
19 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:23
672
0

Тренер забраковал. Ливерпуль отказался от звездного подписания

Джереми Фримпонг не присоединится к «красным»

19 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:23
672
0
Тренер забраковал. Ливерпуль отказался от звездного подписания
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Нидерланкский защитник «Байера» Джереми Фримпонг не станет игроком «Ливерпуля», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний защитник впечатляет своей игрой и развитием руководство английского клуба. но он не станет частью проекта Арне Слота в ближайшее время по причине того, что нидерландский коуч отдает предпочтений классическим фланговым защитникам.

Арне не видит Джереми в его нынешней системе в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил сумасшедшую зарплату своему лидеру.

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Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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