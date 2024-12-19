Тренер забраковал. Ливерпуль отказался от звездного подписания
Джереми Фримпонг не присоединится к «красным»
Нидерланкский защитник «Байера» Джереми Фримпонг не станет игроком «Ливерпуля», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 24-летний защитник впечатляет своей игрой и развитием руководство английского клуба. но он не станет частью проекта Арне Слота в ближайшее время по причине того, что нидерландский коуч отдает предпочтений классическим фланговым защитникам.
Арне не видит Джереми в его нынешней системе в «Ливерпуле».
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» предложил сумасшедшую зарплату своему лидеру.
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