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  4. Манчестер Сити нашел замену Родри. Звезда Баварии может перейти в АПЛ
Англия
19 декабря 2024, 21:15 |
767
0

Манчестер Сити нашел замену Родри. Звезда Баварии может перейти в АПЛ

Йозуа Киммих может продолжить карьеру в АПЛ

19 декабря 2024, 21:15 |
767
0
Манчестер Сити нашел замену Родри. Звезда Баварии может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб хочет заменить Киммихом травмированного обладателя Золотого мяча Родри. Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола заинтересован в переходе немецкого хавбека, которого когда-то тренировал в «Баварии».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Киммиха в 50 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 23 матча, в которых отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется игроком, который может заменить Киммиха.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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