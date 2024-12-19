Манчестер Сити нашел замену Родри. Звезда Баварии может перейти в АПЛ

Звездный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб хочет заменить Киммихом травмированного обладателя Золотого мяча Родри. Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола заинтересован в переходе немецкого хавбека, которого когда-то тренировал в «Баварии».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Киммиха в 50 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 23 матча, в которых отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется игроком, который может заменить Киммиха.