Суперзвезда и преемник Анчелотти. Реал в 2025 году готовит громкое усиление
Алонсо и Вирц вместе могут перейти в европейский гранд
Наставник «Байера» Хаби Алонсо и звездный полузащитник Флориан Вирц могут покинуть леверкузенский клуб.
По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристина Фалька, оба могут перейти в мадридский «Реал» летом 2025 года. Контракт Алонсо с «фармацевтами» действует до лета 2025 года и «Реал» хочет, чтобы Хаби стал преемником Карло Анчелотти, у которого контракт истекает после завершения сезона 2024/25. Летом 2025 года «сливочные» планируют купить и Флориана Вирца.
Ранее сообщалось, что Алонсо может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».
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