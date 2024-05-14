Суперзвезда и преемник Анчелотти. Реал в 2025 году готовит громкое усиление

Наставник «Байера» Хаби Алонсо и звездный полузащитник Флориан Вирц могут покинуть леверкузенский клуб.

По информации авторитетного немецкого инсайдера Кристина Фалька, оба могут перейти в мадридский «Реал» летом 2025 года. Контракт Алонсо с «фармацевтами» действует до лета 2025 года и «Реал» хочет, чтобы Хаби стал преемником Карло Анчелотти, у которого контракт истекает после завершения сезона 2024/25. Летом 2025 года «сливочные» планируют купить и Флориана Вирца.

Ранее сообщалось, что Алонсо может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити».