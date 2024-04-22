Еще один вариант для Алонсо? Хаби может стать преемником легендарного коуча

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть клуб в 2025 году, в команде сейчас возникают сомнения, что именитый наставник захочет продлить контракт.

По информации издания AS, вероятным преемником Гвардиолы может стать главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, руководство «горожан» планирует пригласить Алонсо, если Гвардиола не продлит контракт. Издание также отмечает, что Хаби хотел бы видеть своим наставником и «Реал», когда завершится контракт Карло Анчелотти.

Ранее спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил о том, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе на следующий сезон.