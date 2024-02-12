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Германия
12 февраля 2024, 14:24 |
297
2

Спортдир Байера: «Уверен, Алонсо останется на следующий сезон»

Симон Рольфес – о будущем главного тренера команды

12 февраля 2024, 14:24 |
297
2
Спортдир Байера: «Уверен, Алонсо останется на следующий сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил о том, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе на следующий сезон:

«Да, я уверен в этом. Первая причина – у него есть контракт. Вторая – он с семьей отлично себя чувствует здесь. У него очень хороший состав и большие перспективы в «Байере».

В следующем году у нас точно будет топ-команда. Эти все нюансы побуждают оставаться как тренера, так и игроков».

В субботу «Байер» разгромил «Баварию» 3:0 в 21-м туре Бундеслиги.

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Симон Рольфес Байер Хаби Алонсо
Источник The Mirror
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Комментарии 2
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luceorius
 Дуже хочеться побачити нові обличчя на чолі переможця ЛЧ, а Сімоне Індзагі та Хабі Алонсо є найреальнішими претендентами із своїми нинішніми командами.
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