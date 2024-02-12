Спортдир Байера: «Уверен, Алонсо останется на следующий сезон»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил о том, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе на следующий сезон:

«Да, я уверен в этом. Первая причина – у него есть контракт. Вторая – он с семьей отлично себя чувствует здесь. У него очень хороший состав и большие перспективы в «Байере».

В следующем году у нас точно будет топ-команда. Эти все нюансы побуждают оставаться как тренера, так и игроков».

В субботу «Байер» разгромил «Баварию» 3:0 в 21-м туре Бундеслиги.