Германия12 февраля 2024, 14:24 |
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Спортдир Байера: «Уверен, Алонсо останется на следующий сезон»
Симон Рольфес – о будущем главного тренера команды
12 февраля 2024, 14:24 |
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Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил о том, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе на следующий сезон:
«Да, я уверен в этом. Первая причина – у него есть контракт. Вторая – он с семьей отлично себя чувствует здесь. У него очень хороший состав и большие перспективы в «Байере».
В следующем году у нас точно будет топ-команда. Эти все нюансы побуждают оставаться как тренера, так и игроков».
В субботу «Байер» разгромил «Баварию» 3:0 в 21-м туре Бундеслиги.
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Комментарии 2
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Дуже хочеться побачити нові обличчя на чолі переможця ЛЧ, а Сімоне Індзагі та Хабі Алонсо є найреальнішими претендентами із своїми нинішніми командами.
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