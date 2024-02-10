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Чемпионат Германии
Байер
10.02.2024 19:30 – FT 3 : 0
Бавария
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Германия
10 февраля 2024, 21:34 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:27
2167
9

Невероятный Байер разгромил Баварию. +5 для Леверкузена в таблице

Топ-матч тура завершился победой команды Хаби Алонсо

10 февраля 2024, 21:34 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:27
2167
9
Невероятный Байер разгромил Баварию. +5 для Леверкузена в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся топ-матч чемпионата Германии между Байером и Баварией – перед игрой Леверкузен лидировал, опережал соперника на 2 очка и находился на 30-матчевой серии без поражений.

В первом тайме Байер с проблемами в составе и отсутствием ряда основных игроков действовал лучше и забил гол. После флангового прострела отметился Станишич, экс-футболист Баварии.

Второй тайм начался с новым проблем для Баварии. Гол забил Гримальдо, который проводит невероятный сезон. Для Алехандро это восьмой гол в сезоне Бундеслиги, а еще у испанца 10 результативных передач.

До конца встречи Байер спокойно контролировал ход игры и еще успел забить в компенсированное время. Команда Хаби Алонсо продлила серию без поражений в сезоне до 31 матча, а также имеет перевес над Баварией в 5 пунктов в таблице Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 21-й тур

Байер – Бавария 3:0
Голы: Станишич, 18, Гримальдо, 49, Фримпонг, 90+4

Байер: Градецки, Тапсода, Та, Хинкапи, Станишич, Джака, Андрих, Гримальдо (Пуэрто, 90), Вирц (Гложек, 90), Телла (Фримпонг, 65), Адли (Хофманн, 82)

Бавария: Нойер, Мазрауи, Дайер, Упамекано (Киммих, 60), Ким, Боуи (Геррейру, 82), Горецка (Тель, 71), Павлович (Мюллер, 60), Сане, Мусиала (Чупо-Мотинг, 81), Кейн

Аугсбург – Лейпциг 2:2
Голы: Титц, 35, Демирович, 60 - Опенда, 39, Шешко, 52

Боруссия М – Дармштадт 0:0

Айнтрахт – Бохум 1:1
Голы: Мармуш, 14 - Брочински, 17

Унион – Вольфсбург 1:0
Гол: Докхи, 45

Вердер – Хайденхайм 1:2
Голы: Шмид, 19 - Мэлоуни, 12, Бесте, 18

Турнирная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Байер).
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Бавария Байер Байер - Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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PUMA
Бавария и в прошлом сезоне не должна была стать чемпионом,надеюсь что в этом не станет,хотя конечно Кейна жалко
Ответить
+6
luceorius
 Фармацевти ввели вакцину Баварії від суцільного чемпіонства.
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+4
Burevestnik
перейшовши в Баварію Кейн мріяв про перший трофей, але не знав про вето від Баєра...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Ну, респект Байеру! Жалко только Кейна
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+3
PUMA
Тухелю пора уходить 
Ответить
+3
andre_lui
Тут ще не все ясно. Баєр 5 разів був другим і жодного разу першим. У них своя історія. Хіба що Алонсо щось знає, той у свої командах звик бути першим!
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Прошло 22 роки з часів Неверкузена. Такого шансу як зараз, може ще довго не бути. Удачі фармацевтам 
Ответить
0
ash
Бажаю Баєру взяти Срібну салатницю!
Ответить
0
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