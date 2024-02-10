Невероятный Байер разгромил Баварию. +5 для Леверкузена в таблице
Топ-матч тура завершился победой команды Хаби Алонсо
Состоялся топ-матч чемпионата Германии между Байером и Баварией – перед игрой Леверкузен лидировал, опережал соперника на 2 очка и находился на 30-матчевой серии без поражений.
В первом тайме Байер с проблемами в составе и отсутствием ряда основных игроков действовал лучше и забил гол. После флангового прострела отметился Станишич, экс-футболист Баварии.
Второй тайм начался с новым проблем для Баварии. Гол забил Гримальдо, который проводит невероятный сезон. Для Алехандро это восьмой гол в сезоне Бундеслиги, а еще у испанца 10 результативных передач.
До конца встречи Байер спокойно контролировал ход игры и еще успел забить в компенсированное время. Команда Хаби Алонсо продлила серию без поражений в сезоне до 31 матча, а также имеет перевес над Баварией в 5 пунктов в таблице Бундеслиги.
Чемпионат Германии. 21-й тур
Байер – Бавария 3:0
Голы: Станишич, 18, Гримальдо, 49, Фримпонг, 90+4
Байер: Градецки, Тапсода, Та, Хинкапи, Станишич, Джака, Андрих, Гримальдо (Пуэрто, 90), Вирц (Гложек, 90), Телла (Фримпонг, 65), Адли (Хофманн, 82)
Бавария: Нойер, Мазрауи, Дайер, Упамекано (Киммих, 60), Ким, Боуи (Геррейру, 82), Горецка (Тель, 71), Павлович (Мюллер, 60), Сане, Мусиала (Чупо-Мотинг, 81), Кейн
Аугсбург – Лейпциг 2:2
Голы: Титц, 35, Демирович, 60 - Опенда, 39, Шешко, 52
Боруссия М – Дармштадт 0:0
Айнтрахт – Бохум 1:1
Голы: Мармуш, 14 - Брочински, 17
Унион – Вольфсбург 1:0
Гол: Докхи, 45
Вердер – Хайденхайм 1:2
Голы: Шмид, 19 - Мэлоуни, 12, Бесте, 18
События матча
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