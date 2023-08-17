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Лига Европы
17 августа 2023, 20:06 | Обновлено 17 августа 2023, 21:04
310
1

Пихаленок и Филиппов – в основе Днепра-1 на матч со Славией

Стали известны составы команд

17 августа 2023, 20:06 | Обновлено 17 августа 2023, 21:04
310
1
Пихаленок и Филиппов – в основе Днепра-1 на матч со Славией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 17 августа «Днепр-1» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы в словацком Кошице примет пражскую «Славию». Начало матча – в 21:00 по киевскому времени. Первый матч в Чехии завершился победой «Славии» со счетом 3:0.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Пасич, Рубчинский, Бабенко, Горбунов, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов

«Славия» Прага: Коларж Провод, Галеш, Усу, Масопуст, Дорли, Шевчик, Юречка, Заферис, Шранц, Ван Бюрен

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Днепр-1 Славия Прага Днепр-1 - Славия Лига Европы стартовые составы Александр Пихаленок Александр Филиппов
Источник УЕФА
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Gargantua
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