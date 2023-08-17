Пихаленок и Филиппов – в основе Днепра-1 на матч со Славией
Стали известны составы команд
Сегодня, 17 августа «Днепр-1» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы в словацком Кошице примет пражскую «Славию». Начало матча – в 21:00 по киевскому времени. Первый матч в Чехии завершился победой «Славии» со счетом 3:0.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Пасич, Рубчинский, Бабенко, Горбунов, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов
«Славия» Прага: Коларж Провод, Галеш, Усу, Масопуст, Дорли, Шевчик, Юречка, Заферис, Шранц, Ван Бюрен
👥 This is our line-up for the game against Dnipro-1! #dn1sla— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) August 17, 2023
🛡️ Aiham Ousou as centre-back
🪄 Petr Ševčík in midfield
🎯 Ivan Schranz on the wing
🏥 Sinyan, Pech, Wallem and Lingr missing due to injuries. pic.twitter.com/sNQb30NrbV
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