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Испания
17 августа 2023, 15:23 | Обновлено 17 августа 2023, 16:05
838
0

Лидер обороны Барселоны получил очередную травму

На этот раз Рональд Араухо повредил двуглавую мышцу бедра

17 августа 2023, 15:23 | Обновлено 17 августа 2023, 16:05
838
0
Лидер обороны Барселоны получил очередную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

24-летний центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму двуглавой мышцы бедра, сообщает официальный сайт клуба. Ориентировочный срок восстановления после такой травмы составляет около 2 месяцев.

Это уже не первое серьезное повреждение в карьере уругвайца. По данным Transfermarkt, Рональд Араухо за свою недолгую карьеру имел 13 повреждений разной тяжести.

В прошлом сезоне защитник «Барселоны» провел за клуб всего 31 матч, ведь пропустил 110 дней из-за травм. Также из-за травм он не смог помочь Уругваю во время чемпионата мира 2022 года.

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Рональд Араухо Барселона травма бедра
Источник ФК Барселона
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