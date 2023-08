Лидер обороны Барселоны получил очередную травму

24-летний центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму двуглавой мышцы бедра, сообщает официальный сайт клуба. Ориентировочный срок восстановления после такой травмы составляет около 2 месяцев.

Это уже не первое серьезное повреждение в карьере уругвайца. По данным Transfermarkt, Рональд Араухо за свою недолгую карьеру имел 13 повреждений разной тяжести.

В прошлом сезоне защитник «Барселоны» провел за клуб всего 31 матч, ведь пропустил 110 дней из-за травм. Также из-за травм он не смог помочь Уругваю во время чемпионата мира 2022 года.

‼️ INJURY NEWS



Araujo has a problem with his left hamstring. He's out and his recovery will mark his return.