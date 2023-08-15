Романо: Лавия переходит в Челси за 60 миллионов

«Челси» вскоре подпишет 19-летнего бельгийского полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавия. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, трансфер уже согласован. «Челси» заплатит 60 миллионов фунтов плюс бонусы. Лавия пройдет медицинское обследование на этой недели.

Условия личного контракт и согласованы. Ради перехода в «Челси» Лавия отклонил предложение «Ливерпуля».

В прошлом сезоне на счету Лавии 1 гол и 1 ассист в 34 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. По итогам сезона клуб вылетел в Чемпионшип.