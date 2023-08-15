Романо: Лавия переходит в Челси за 60 миллионов
Бельгийский хавбек покинет «Саутгемптон»
«Челси» вскоре подпишет 19-летнего бельгийского полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавия. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, трансфер уже согласован. «Челси» заплатит 60 миллионов фунтов плюс бонусы. Лавия пройдет медицинское обследование на этой недели.
Условия личного контракт и согласованы. Ради перехода в «Челси» Лавия отклонил предложение «Ливерпуля».
В прошлом сезоне на счету Лавии 1 гол и 1 ассист в 34 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. По итогам сезона клуб вылетел в Чемпионшип.
Roméo Lavia to Chelsea, here we go! Deal agreed between clubs on final fee short of £60m add-ons included — structure also agreed 🚨🔵🇧🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023
Lavia will undergo medical tests this week, just informed by clubs that the agreement has been reached.
Roméo said yes to Chelsea on Monday. pic.twitter.com/sH9wlpYlnk
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