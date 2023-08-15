Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: Лавия переходит в Челси за 60 миллионов
Англия
15 августа 2023, 23:52 |
475
0

Романо: Лавия переходит в Челси за 60 миллионов

Бельгийский хавбек покинет «Саутгемптон»

15 августа 2023, 23:52 |
475
0
Романо: Лавия переходит в Челси за 60 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромео Лавия

«Челси» вскоре подпишет 19-летнего бельгийского полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавия. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, трансфер уже согласован. «Челси» заплатит 60 миллионов фунтов плюс бонусы. Лавия пройдет медицинское обследование на этой недели.

Условия личного контракт и согласованы. Ради перехода в «Челси» Лавия отклонил предложение «Ливерпуля».

В прошлом сезоне на счету Лавии 1 гол и 1 ассист в 34 матчах за «Саутгемптон» во всех турнирах. По итогам сезона клуб вылетел в Чемпионшип.

По теме:
Ньюкасл планирует арендовать у Арсенала конкурента Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продал защитника в Унион Берлин
Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
Челси Саутгемптон Ромео Лавия трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 15 августа 2023, 14:23 1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Баскетбол | 15 августа 2023, 21:51 5
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции

Наша команда со второго места группы С вышла в плей-офф

Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Футбол | 15.08.2023, 11:52
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо
Футбол | 15.08.2023, 21:39
Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо
Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Бокс | 15.08.2023, 12:27
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
15.08.2023, 12:54
Бокс
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 4
Футбол
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 67
Футбол
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
15.08.2023, 13:59 1
Хоккей
ВИДЕО. Скандал в Ла Лиге. Судья в конце игры не назначил пенальти для Барсы
ВИДЕО. Скандал в Ла Лиге. Судья в конце игры не назначил пенальти для Барсы
14.08.2023, 02:19
Футбол
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
14.08.2023, 07:00
Теннис
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
14.08.2023, 08:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем