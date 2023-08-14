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Англия
14 августа 2023, 23:23 | Обновлено 14 августа 2023, 23:29
461
3

Больше миллиарда. Известно, сколько Челси потратил на трансферы за Боэли

Такую сумму лондонцы потратили за три трансферных окна

14 августа 2023, 23:23 | Обновлено 14 августа 2023, 23:29
461
3
Больше миллиарда. Известно, сколько Челси потратил на трансферы за Боэли
Getty Images/Global Images Ukraine

С тех пор, когда Тодд Боэли стал владельцем «Челси», команда осуществила 23 входных трансфера – летом прошлого года, зимой и в это трансферное окно.

Трансфер Мойсеса Кайседо, который стал рекордным для АПЛ и обошелся «синим» в более чем 146 миллионов долларов, довел суммарную стоимость новых футболистов «Челси», приобретенных за указанный период, до 1,04 миллиарда долларов.

Пятерку самых дорогих трансферов составляют как раз Мойсес Кайседо (146,1 миллиона долларов), а также Энцо Фернандес (132,5 миллиона долларов), Уэсли Фофана (88 миллионов долларов), Михаил Мудрик (76,6 миллиона долларов) и Марк Кукурелья (71,5 миллиона долларов).

Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» занял двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

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трансферы АПЛ Челси Мойсес Кайседо Уэсли Фофана Михаил Мудрик Энцо Фернандес Марк Кукурелья Тодд Боэли
Источник Bleacher Report
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Комментарии 3
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Gargantua
и при том у них очень зыбкая ситуация с вратарями, да и в нападении по сути один Джексон.
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+1
Fitness.sports
Слов не подберу нормальных. Американцам главное шоу. Наверное о Месси и Роналду мечтают. Вот и Неймара пробовали 
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0
PUMA
Жесть и это за 3 трансферных окна.
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0
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