Больше миллиарда. Известно, сколько Челси потратил на трансферы за Боэли

С тех пор, когда Тодд Боэли стал владельцем «Челси», команда осуществила 23 входных трансфера – летом прошлого года, зимой и в это трансферное окно.

Трансфер Мойсеса Кайседо, который стал рекордным для АПЛ и обошелся «синим» в более чем 146 миллионов долларов, довел суммарную стоимость новых футболистов «Челси», приобретенных за указанный период, до 1,04 миллиарда долларов.

Пятерку самых дорогих трансферов составляют как раз Мойсес Кайседо (146,1 миллиона долларов), а также Энцо Фернандес (132,5 миллиона долларов), Уэсли Фофана (88 миллионов долларов), Михаил Мудрик (76,6 миллиона долларов) и Марк Кукурелья (71,5 миллиона долларов).

Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» занял двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Chelsea signing Moisés Caicedo means they’ve now spent over $1B in three transfer windows under Todd Boehly 💰 pic.twitter.com/HFMDJ2CRve