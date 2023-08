Барселона собирается арендовать звезду Ман Сити

Каталонская «Барселона» собирается сделать официальное предложение «Манчестер Сити» по аренде с правом выкупа флангового защитника Жоау Канселу.

Вторую половину прошлого сезона 29-летний португалец провел в мюнхенской «Баварии», но, несмотря на пять результативных действий в 15 матчах Бундеслиги, не убедил клуб выкупить его.

В сезонах 2020/21 и 2021/22 Жоау был настоящей звездой «горожан», но с приходом Эрлинга Холанда Пепу Гвардиоле пришлось менять систему игры, и жертвой этого стал Канселу. Сначала он выпал из основы, а затем начался конфликт с главным тренером. Говорят, что португалец и испанец даже подрались во время одной из тренировок.

Understand Barcelona are set to submit formal bid for João Cancelo! Loan with option to buy clause, on the table with Man City 🚨🔵🔴 #FCB



Crucial days to make it happen after personal terms agreed.



Barça will use part of Dembélé money for Cancelo, as revealed one week ago. pic.twitter.com/WKqd6s6U5E