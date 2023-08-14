Барселона собирается арендовать звезду Ман Сити

Каталонская «Барселона» собирается сделать официальное предложение «Манчестер Сити» по аренде с правом выкупа флангового защитника Жоау Канселу.

Вторую половину прошлого сезона 29-летний португалец провел в мюнхенской «Баварии», но, несмотря на пять результативных действий в 15 матчах Бундеслиги, не убедил клуб выкупить его.

В сезонах 2020/21 и 2021/22 Жоау был настоящей звездой «горожан», но с приходом Эрлинга Холанда Пепу Гвардиоле пришлось менять систему игры, и жертвой этого стал Канселу. Сначала он выпал из основы, а затем начался конфликт с главным тренером. Говорят, что португалец и испанец даже подрались во время одной из тренировок.

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