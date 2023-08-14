Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона собирается арендовать звезду Ман Сити
Англия
14 августа 2023, 12:57 | Обновлено 14 августа 2023, 13:01
1294
0

Барселона собирается арендовать звезду Ман Сити

Скоро каталонцы отправят официальное предложение

14 августа 2023, 12:57 | Обновлено 14 августа 2023, 13:01
1294
0
Барселона собирается арендовать звезду Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Каталонская «Барселона» собирается сделать официальное предложение «Манчестер Сити» по аренде с правом выкупа флангового защитника Жоау Канселу.

Вторую половину прошлого сезона 29-летний португалец провел в мюнхенской «Баварии», но, несмотря на пять результативных действий в 15 матчах Бундеслиги, не убедил клуб выкупить его.

В сезонах 2020/21 и 2021/22 Жоау был настоящей звездой «горожан», но с приходом Эрлинга Холанда Пепу Гвардиоле пришлось менять систему игры, и жертвой этого стал Канселу. Сначала он выпал из основы, а затем начался конфликт с главным тренером. Говорят, что португалец и испанец даже подрались во время одной из тренировок.

По теме:
Деньги вместо амбиций: Аль-Хиляль в шаге от супертрансфера
«Новый Тотти» возвращается в топ-чемпионаты
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
Жоау Канселу Барселона Манчестер Сити аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Футбол | 13 августа 2023, 20:34 47
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью

Пятый матч подряд в АПЛ соперники не могут определить более сильного между собой

Юрген КЛОПП: «Если спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет»
Футбол | 14 августа 2023, 09:10 0
Юрген КЛОПП: «Если спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет»
Юрген КЛОПП: «Если спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал ничью в матче АПЛ против «Челси»

Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Футбол | 13.08.2023, 23:59
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
Теннис | 14.08.2023, 10:15
Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Футбол | 13.08.2023, 22:46
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 24
Футбол
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
13.08.2023, 09:26 2
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 1
Теннис
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 4
Футбол
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
13.08.2023, 19:43 7
Баскетбол
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
12.08.2023, 18:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем