Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч

2 марта на «Эстади Олимпико» пройдет матч 26-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

Команда в прошлом сезоне не взяла ни единого трофея. В таких условиях Лапорта не мог не поменять тренера - даже статус местной легенды не помог Хави сохранить пост. И хотя Флику сумели приобрести только одного серьезного новичка, Дани Ольмо, он и с тем, что было под рукой, добивается серьезных, хотя и противоречивых результатов.

Есть у немца уже первый трофей - он выиграл Суперкубок, причем там уверенно победил и Атлетик, и, главное, Реал. В Лиге чемпионов его подопечные были одними из лучших в основном раунде, так что пропустили февральские матчи плей-офф, и стартуют только с 1/8 финала. Возможно, именно более простой календарь и помог в Примере компенсировать жуткий отрезок конца прошлого года и догнать Реал. И аккуратно обыграли Лас-Пальмас 2:0 в прошлом туре. Ну, а в кубке каталонский гранд начал полуфинальный раунд. С Атлетико дома попеременно были впереди, в итоге закончив 4:4.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Реал Сосьедад

Клуб уже достаточно долго играет под руководством Альгуасиля. Выигранный впервые за десятилетия кубок, подъем в позапрошлом сезоне на 4-е место в Примере, выход в плей-офф Лиги чемпионов год назад - это все было под руководством Иманоля. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что на внутренней арене результаты в прошлом сезоне ухудшились. И продолжают падать сейчас.

Нельзя назвать даже эту темпораду неудачной. Как и нынешний соперник, представитель Сан-Себастьяна - это полуфиналист Копы дель Рей. Там с одноклубниками из столицы уступили 0:1, но героем стал Лунин с его сэйвами. Кроме того, испанцы вышли в плей-офф Лиги Европы, и дважды обыграли Мидтьюлланд - 2:1 в Дании и 5:2 дома. Но в Примере постепенно футболисты отдаляются даже от седьмой позиции. Впрочем, Леганес в прошлом туре разгромили 3:0.

Статистика личных встреч

В ноябре единственный гол Бекера принес победу хозяевам на Реале Арене. Хотя в прошлом сезоне подопечные тогда еще Хави были сильнее в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят тут места для интриги. Но гости набрали хорошую форму и вряд ли будут тушеваться в Каталонии. Присмотримся к обе забьют (коэффициент - 1,98).