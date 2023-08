Ман Сити очень нужен бразилец. Сделали второе предложение аж на £88 млн

Английский «Манчестер Сити» очень хочет приобрести полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.

Чемпионы Англии, получив отказ в трансфере за 70 млн фунтов стерлингов, сделали второе предложение в размере £88 млн.

«Вест Хэм» снова не принимает условия сделки и хочет большего. Переговоры идут хорошо. Оба клуба уверены, что закроют сделку.

Пакета за минувший сезон в «Вест Хэме» провел 41 матч и забил 5 голов.

