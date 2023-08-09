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  4. Манчестер Сити предлагает более 80 миллионов за бразильского хавбека
Англия
09 августа 2023, 16:31 |
1088
0

Манчестер Сити предлагает более 80 миллионов за бразильского хавбека

Лукас Пакета может покинуть «Вест Хэм»

09 августа 2023, 16:31 |
1088
0
Манчестер Сити предлагает более 80 миллионов за бразильского хавбека
ФК Вест Хэм. Лукас Пакета

«Манчестер Сити» начал работу над трансфером полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Об этом сообщают бразильские СМИ.

По их информации, чемпионы Англии предложили за игрока 70 миллионов фунтов (81,5 миллиона евро).

Однако шансы на то, что «Вест Хэм» согласится продать игрока, довольно низкие. После продажи Деклана Райса в «Арсенал» руководство «Вест Хэма» не хочет терять еще одного ключевого хавбека.

Пакета перешел в «Вест Хэм» год назад из «Лиона» за 43 миллиона евро. На его счету 5 голов и 7 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.

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Вест Хэм Лукас Пакета Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Источник O Globo
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