ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал хавбека сборной Бразилии
Лукас Пакета покидает «Лион»
«Вест Хэм» официально сообщил о подписании полузащитника «Лиона» и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на пять лет с опцией продления еще на год.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро. 15% от этой суммы получит предыдущий клуб Пакета, «Милан».
Пакета выступал за «Лион» с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 7 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.
На прошлой неделе «Вест Хэм» подписал защитника «Челси» Эмерсона Палмьери.
Born in Brazil, but now East London is his home.— West Ham United (@WestHam) August 29, 2022
Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD
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