ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал хавбека сборной Бразилии

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании полузащитника «Лиона» и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на пять лет с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро. 15% от этой суммы получит предыдущий клуб Пакета, «Милан».

Пакета выступал за «Лион» с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 7 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.

На прошлой неделе «Вест Хэм» подписал защитника «Челси» Эмерсона Палмьери.

