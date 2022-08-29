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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал хавбека сборной Бразилии
Англия
29 августа 2022, 21:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал хавбека сборной Бразилии

Лукас Пакета покидает «Лион»

29 августа 2022, 21:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал хавбека сборной Бразилии
ФК Вест Хэм. Лукас Пакета

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании полузащитника «Лиона» и сборной Бразилии Лукаса Пакета. Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на пять лет с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро. 15% от этой суммы получит предыдущий клуб Пакета, «Милан».

Пакета выступал за «Лион» с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 7 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.

На прошлой неделе «Вест Хэм» подписал защитника «Челси» Эмерсона Палмьери.

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Источник ФК Вест Хэм
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