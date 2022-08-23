ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Италии

«Вест Хэм» официально объявил о трансфере защитника «Челси» и сборной Италии Эмерсона Палмиери. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона возможных бонусов.

За «Челси» Палмиери выступал с лета 2018 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Лионе»: 1 гол и 2 ассиста в 36 матчах во всех турнирах.

Ранее «Вест Хэм» подписал Тило Керера.