ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Германии

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании защитника «ПСЖ» Тило Керера. Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов плюс бонусы. Керер взял себе 24-й игровой номер.

За «ПСЖ» Керер выступал с лета 2018 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего защитника сборной Германии 2 гола в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.