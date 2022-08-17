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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Германии
Англия
17 августа 2022, 15:48 |
830
1

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Германии

Тило Керер покидает «ПСЖ»

17 августа 2022, 15:48 |
830
1
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Германии
ФК Вест Хэм. Тило Керер

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании защитника «ПСЖ» Тило Керера. Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов плюс бонусы. Керер взял себе 24-й игровой номер.

За «ПСЖ» Керер выступал с лета 2018 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего защитника сборной Германии 2 гола в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Источник ФК Вест Хэм
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Комментарии 1
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Zhez53
А сколько, интересно, игр за сборную сыграл. Странно, что-то я такого игрока не знаю. 
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