ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Германии
Тило Керер покидает «ПСЖ»
«Вест Хэм» официально сообщил о подписании защитника «ПСЖ» Тило Керера. Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов плюс бонусы. Керер взял себе 24-й игровой номер.
За «ПСЖ» Керер выступал с лета 2018 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего защитника сборной Германии 2 гола в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Introducing summer signing number six... 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS— West Ham United (@WestHam) August 17, 2022
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