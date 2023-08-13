Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

58-летний итальянский тренер Роберто Манчини находится в шаге от того, чтобы возглавить сборную Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. На завтра запланирован еще один раунд, во время которого саудовская сторона надеется уладить последние детали, по которым соглашение еще не достигнуто.

Напомним, сегодня Манчини неожиданно покинул пост главного тренера сборной Италии. Он работал с командой с 2018 года.