Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

58-летний итальянский тренер Роберто Манчини находится в шаге от того, чтобы возглавить сборную Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. На завтра запланирован еще один раунд, во время которого саудовская сторона надеется уладить последние детали, по которым соглашение еще не достигнуто.

Напомним, сегодня Манчини неожиданно покинул пост главного тренера сборной Италии. Он работал с командой с 2018 года.

🚨🔥 Roberto #Mancini is closer than ever to become the new coach of 🇸🇦 National Team: talks in advanced stage with the former 🇮🇹 manager.



🗣️ Tomorrow a new round of talks is scheduled: on Saudi's side, the aim is to discuss and already agree all terms still missing. 🐓⚽ pic.twitter.com/8M7DmWaH7V