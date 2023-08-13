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  4. Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
13 августа 2023, 18:11 |
854
1

Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

Ранее тренер покинул сборную Италии

13 августа 2023, 18:11 |
854
1
Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
УЕФА. Роберто Манчини

58-летний итальянский тренер Роберто Манчини находится в шаге от того, чтобы возглавить сборную Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. На завтра запланирован еще один раунд, во время которого саудовская сторона надеется уладить последние детали, по которым соглашение еще не достигнуто.

Напомним, сегодня Манчини неожиданно покинул пост главного тренера сборной Италии. Он работал с командой с 2018 года.

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Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Роберто Манчини сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Италии по футболу
Источник Twitter
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MrStepanovM .
правду кажуть: справа не в грошах а в їх кількості...
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